Lancé en 2016, l'Intelsat 33e devait fonctionner pendant 15 ans, mais n'en aura tenu que 8. Après avoir, selon Intelsat, explosé en orbite, il laisse derrière lui une pluie de débris. Ce n'est pas le premier satellite de cette série à connaître une fin prématurée : son prédécesseur Intelsat 29e avait également été perdu en 2019 après seulement 3 ans de bons et loyaux services.

Forcément, ce nouvel incident jette comme un froid sur la fiabilité des satellites de nouvelle génération d'Intelsat. L'entreprise collabore avec Boeing et les agences gouvernementales pour déterminer les causes de ce drame de l'espace et, en attendant, s'efforce de rediriger ses clients vers d'autres satellites pour maintenir la continuité des services.