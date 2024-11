La bioéthicienne Françoise Baylis, de l'Université Dalhousie à Halifax, ne cache pas sa perplexité face à cette évolution : « La décision d'amender les directives sud-africaines pour faciliter la recherche sur la création d'enfants génétiquement modifiés est déconcertante ». Cette, position unique sur la scène internationale, intervient alors que la modification génétique héréditaire fait l'objet d'un moratoire mondial depuis 2019, soutenu notamment par les Instituts nationaux de santé américains.

Les nouvelles directives établissent un cadre précis : les modifications génétiques doivent répondre à une « justification scientifique et médicale claire et convaincante », viser la prévention de maladies génétiques graves, et faire l'objet d'un consentement éclairé et d'une surveillance éthique rigoureuse. Les chercheurs devront également assurer un suivi à long terme des individus nés de ces manipulations génétiques. « Les bénéfices potentiels pour les individus et la société devraient l'emporter sur les risques et les incertitudes », indique le nouveau cadre réglementaire.