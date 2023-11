Quand la recherche médicale devient source d'information pour les assureurs du Royaume-Uni

Parmi les généticiens, les militants et les experts en confidentialité des données, cette révélation est un coup de massue. Le Pr. Yves Moreau est expert en IA et en génétique ; il considère que cette action représente « une violation grave et inquiétante de la confiance ». De son côté, Sam Smith, coordinateur de medConfidential (ONG au Royaume-Uni faisant campagne pour la protection des données de santé des patients), souligne bien que ces données visaient à « aider à guérir les maladies » et non à nourrir l'industrie des assurances.