Covid-19 : au Royaume-Uni, les coordonnées laissées par les clients au restaurant sont revendues

Légalement, les informations recueillies par les applications de traçage doivent être conservées pendant 21 jours. Et interdiction de les utiliser « pour un autre but que pour le NHS Test & Trace ». Pourtant, certains fournisseurs de QR codes possèdent des clauses spécifiques, ce qui leur permet de partager les informations recueillies avec des tiers.

Pub Track and Trace (PUBTT) fait partie de ces entreprises-fournisseurs de QR codes. Les pubs qui ont recours à ses services sont facturés 20£ par mois pour conserver une trace de leurs clients : noms, téléphone et mails. Mais une politique de confidentialité soumise aux utilisateurs explique que les données renseignées peuvent être utilisées pour « vous faire des suggestions et des recommandations sur des biens ou des services susceptibles de vous intéresser, » et peuvent être partagées avec « les prestataires de services ou les organismes de réglementation fournissant des services de prévention de la fraude ou des vérifications de crédit/analyse ».

Last but not least, l’application s’autorise la collecte, l’utilisation, le stockage et le transfert d’enregistrements à l’entrée des établissements. Ces enregistrements concernent des informations comme l’heure d'entrée, les numéros d’identification nationale et les images CCTV (les caméras de surveillance) postées à l'entrée des lieux.