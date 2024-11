Malheureusement, et c'est toute la difficulté d'un site de recherche d'informations accessible sans vérification d'identité et à la vue de tous, DataBreach est un aimant à curieux. Il est, vous l'aurez compris, possible d'entrer son adresse e-mail ou son numéro de téléphone, comme il est possible aussi d'entrer n'importe quel numéro ou n'importe quelle adresse mail. C'est ce qu'on appelle le revers de la médaille.