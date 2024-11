De manière plus générale, on peut observer depuis l'émergence de l'intelligence artificielle un nombre important d'investissements de la part des fonds moyen-orientaux dans la technologie. Le nouvel accord passé entre le PIF et Google s'inscrirait ainsi dans cette vague d'opérations menées par les fonds souverains d'Arabie Saoudite, des Émirats arabes unis ou du Koweït.

Reste que Google, comme nombre de ses concurrents, a ces dernières années pris des engagements écologiques importants. La firme californienne avait ainsi en 2021 prévu de réduire ses émissions de CO2 de moitié d'ici à la fin de la décennie. Or, l'approvisionnement en énergie des data centers locaux sera à coup sûr assuré par les hydrocarbures, principale source d'énergie de la région. Alors, l'intelligence artificielle va-t-elle faire mal aux objectifs écologiques des géants de la tech ?