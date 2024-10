$20 milliards de millions de milliards, l'amende insensée infligée à Google par la Russie

En 2020, le gouvernement américain a imposé des sanctions contre le propriétaire de la chaine ultra-nationaliste Tsargrad sur YouTube. Google a donc bloqué cette dernière. À la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le géant de Mountain View a barré la route à davantage de médias suspectés de diffuser des contenus de désinformation.

Selon le site rbc.ru, sont concernées par ces blocages, les chaînes de télévision Zvezda, Channel One, VGTRK (Russie 1, Russie 24, etc.), mais également la Télévision parlementaire russe, Médias de Moscou et Centre TV. Ajoutons également NTV, GPM Entertainment Television, Télévision publique de Russie, TV Channel 360, TRK Petersburg, Orthodox Television Foundation, National Sports Channel, ou encore Technology Company Center.