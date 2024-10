Face à la grogne, Mosseri a tenté de calmer le jeu. Selon lui, cette différence de qualité « ne semble pas avoir beaucoup d'importance » en pratique, car elle « n'est pas énorme » et les spectateurs semblent plus intéressés par le contenu que par la qualité. « La qualité semble être beaucoup plus importante pour le créateur original, qui est plus susceptible de supprimer la vidéo si elle a l'air mauvaise, que pour ses spectateurs », a-t-il argué.

Mais cet argument peine à convaincre. Car si la qualité n'est pas si importante, pourquoi la réduire en premier lieu ? Instagram invoque des raisons techniques et économiques : il s'agirait d'optimiser l'utilisation des ressources informatiques en fonction de la popularité des contenus. Une explication qui ne fait pas l'unanimité.

Cette polémique s'inscrit dans un contexte plus large de critiques envers les algorithmes des réseaux sociaux. Instagram a déjà été accusé par le passé de censurer certains contenus, notamment liés à la cause palestinienne. La plateforme avait alors promis de travailler sur ses biais algorithmiques. Mais force est de constater que le chemin vers une réelle équité semble encore long.