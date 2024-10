Côté déploiement, MagicOS 9.0 sera lancé dès le mois prochain, à destination des Magic V2 et Magic V3, mais aussi des smartphones Honor Magic 6 et Magic 5. Dès le mois suivant, ce sont les Honor Magic Vs2 et V Flip qui seront concernés, ainsi que les Magic 4, les Honor 200 et 200 Pro, sans oublier la tablette MagicPad 2. Pour le reste de la gamme, il faudra attendre 2025.