Attention, des fuites de données touchent ces deux outils PDF en ligne

L'ère du numérique a simplifié bien des aspects de notre vie quotidienne. Parmi ces facilités, la conversion de fichiers en PDF est devenue un jeu d'enfant grâce à des outils en ligne gratuits. Et comme bien souvent lorsqu'il s'agit de facilité et de gratuité, la sécurité et la confidentialité ne sont pas toujours au rendez-vous.

Deux services populaires de création de PDF, PDF Pro et Help PDF, viennent d'être épinglés pour une fuite massive de données personnelles. Plus de 89 000 documents confidentiels, dont des passeports, permis de conduire et contrats, se sont retrouvés exposés en ligne. La cause ? Des espaces de stockage cloud mal sécurisés, laissés en accès public.