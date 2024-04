IA par ci, IA par là : elle arrive bientôt dans vos poubelles !

Et il y a encore du chemin à faire. Lexo avait ainsi le mois dernier analysé quotidiennement quelque 8 000 poubelles, et sur près de la moitié d'entre elle, une anomalie au moins avait été repérée. Il s'agit en majorité de déchets en verre, en carton ou de sacs plastiques noirs.

Certaines collectivités ont déjà adopté l'IA, comme la Métropole européenne de Lille (MEL). Dans cette collectivité, 11 des 60 camions de ramassage intègrent l'équipement de Lixo, qui par ailleurs permettrait techniquement, et ce grâce à l'association des images de l'IA et l'étiquette RFID des poubelles, de repérer les foyers dans lesquels les anomalies se multiplient.

Une alternative à laquelle se refusent pour le moment les autorités. « Les données récoltées par l'IA lors des collectes sont et resteront anonymes. Il s’agit de faire de la pédagogie et non de cibler tel ou tel foyer » explique ainsi le vice-président en charge de la gestion des déchets, Régis Cauche. La Métropole cible plutôt les quartiers où les anomalies sont trop élevées pour « enclencher des actions de médiation et de sensibilisation des ambassadeurs du tri. » Et ainsi obtenir une meilleure prise de conscience des habitants.