Google Maps pourra à l'avenir se connecter à des satellites quand vous n'aurez pas de réseau

Du côté de chez Google, on ne cesse d'apporter des nouveautés, petites et grandes, à l'application de navigation Maps. Encore cette semaine, on apprenait l'arrivée d'une mise à jour qui faciliterait la recherche de stations de recharge pour les véhicules électriques. Mais ce qui se prépare en ce moment chez le géant américain devrait apporter un changement beaucoup plus intéressant encore !