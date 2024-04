Après une panne, Parcoursup est à nouveau accessible et décale sa date de fin de confirmation des vœux au jeudi 4 avril

Les journalistes du Parisien ont recueilli les récits de Nahil et Charlotte, deux lycéens affectés par la panne. Ils illustrent parfaitement la détresse ressentie par des milliers d'étudiants. « J'étais connecté sur la plateforme depuis 19 heures et je me suis fait déconnecter aux alentours de 22 heures, […] mais je n'ai pas eu le temps de finaliser celui pour Sciences Po Paris, l’un des plus importants », confie Nahil.

Charlotte, quant à elle, n'a eu de cesse de forcer les connexions pour valider ses vœux. « À partir de 20 heures, j'ai essayé de me connecter, mais je n'y arrivais pas. J'ai tout essayé : sur mon téléphone, mon ordinateur… rien ne fonctionnait. J'étais inquiète pour moi, mais aussi pour mes amis qui n'avaient pas eu le temps de tout finaliser. Je suis rassurée maintenant, mais ça a été un énorme coup de stress », raconte-t-elle.