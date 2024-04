Les États-Unis et le Royaume-Uni établissent le premier accord bilatéral au monde sur l'IA

« Il s'agit du premier accord de ce type au monde. L'IA est déjà une force extraordinaire pour le bien de notre société, et elle a un vaste potentiel pour relever certains des plus grands défis du monde, mais seulement si nous sommes capables de maîtriser ces risques », a commenté Michelle Donelan. Le Royaume-Uni a pour ambition de devenir l'une des plaques tournantes de l'IA dans le monde. En février, le pays s'est engagé à investir plus de 100 millions de livres sterling pour lancer neuf nouveaux centres de recherche et former les régulateurs de l'IA à la technologie.