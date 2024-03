On ne l'attendait plus, mais Ford se décide enfin à dévoiler son SUV électrique pragmatique

Ford opte pour une approche épurée en proposant deux niveaux de finition de base ainsi qu'un pack Premium en option, une stratégie qui donne droit au bonus écologique en France, même pour les modèles excédant le seuil des 47 000 euros.

La dotation standard comprend des sièges Sport à l'avant, un écran tactile de 14,6 pouces pouvant être incliné jusqu'à 30 degrés, accompagné de nombreuses assistances à la conduite. On retrouve ainsi le système de changement de voie automatique, l'assistance au freinage d'urgence pour les piétons et les cyclistes, l'alerte de trafic transversal, le régulateur de vitesse adaptatif et un système d'alerte pour éviter les collisions lors de l'ouverture des portes en présence de cyclistes. Le pack Premium enrichit l'offre avec des jantes de 20 pouces, un coffre à ouverture sans contact et un système audio signé B&O.

Pour la connectivité, la compatibilité Android Auto et Apple CarPlay avec une connexion sans fil est assurée.