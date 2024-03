iOS 18 va apporter ces deux nouvelles fonctions à Plans

Le premier est l'apparition d'un nouveau fichier baptisé « CustomRouteCreation », et lié à iOS 18. Apple Plans pourrait ainsi proposer des itinéraires personnalisables lors de la navigation. La fonctionnalité proposée par Apple est assez rigide, et ne permet que de choisir entre deux ou trois itinéraires proposés. Il est seulement possible d'ajouter une ou plusieurs destinations à son trajet.

Cette nouvelle option devrait permettre aux utilisateurs de choisir un itinéraire plus court, ou traversant une zone touristique spécifique, et non plus seulement d'obtenir la route la plus rapide pour se rendre à destination.