Les sites de réservation de voyage utilisent des algorithmes qui, avec subtilité, influencent toujours plus vos choix

Un peu sur le modèle de l'urgence artificielle, les comptes à rebours, les offres à durée limitée et les fameuses options « meilleurs prix garantis » peuvent vous inciter à agir précipitamment. Mais il faut prendre du recul et comparer les offres du marché, qui pourraient, sans vous presser, révéler de meilleures affaires. Pour Juliana Marshall, les bonnes recommandations sont de faire abstraction de tout ce qui peut vous paraître très alléchant, et ainsi de comparer, d'ignorer les pressions, de lire attentivement les conditions et de réserver directement sur les sites officiels des établissements par exemple, comme ceux des hôtels, qui peuvent parfois proposer de meilleurs prix. « Savoir, c'est déjà la moitié du combat », conclut l'experte.