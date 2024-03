Le Corsair K65 Plus Wireless rejoint notre comparatif des meilleurs claviers gamer !

Le K65 Plus Wireless de Corsair est un clavier (format 75%) au rapport qualité-prix particulièrement convaincant. Commençons par ses performances : ce modèle offre une expérience de frappe fluide et précise. C'est d'ailleurs la première raison pour laquelle ce modèle rejoint notre comparatif des meilleurs claviers gamer. Les switchs mécaniques linéaires Corsair MLX Red sont doux et silencieux, ce qui les rend parfaits pour la bureautique et le jeu. Ses fonctionnalités sont multiples, en témoignent la roulette multifonction et programmable ou les hotkeys.



Par ailleurs, le clavier de Corsair est doté d'une technologie sans fil 2,4 GHz ultra-rapide et stable avec une latence de 1 ms. Cela garantit une expérience de jeu optimale sans aucun décalage.

L'autonomie de la batterie par ailleurs excellente : jusqu'à 266 heures sans rétroéclairage.

Par ailleurs, la conception de ce clavier gamer en fait un modèle à la fois design, résistant et esthétique. Le châssis en aluminium brossé est robuste et durable, tandis que les touches PBT double injection garantissent une résistance à l'usure optimale. L'appareil de Corsair peut en outre être réglé en inclinaison sur deux niveaux, et son repose-poignets magnétique amovible offre un soutien bienvenu.