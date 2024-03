Ce petit boîtier protège des mairies de la Loire des cyberattaques

Ce sont ainsi 92 communes qui ont pu entrer dans le dispositif mis en place par le Conseil départemental ligérien. Baptisé CD42, ce projet a pour but d'accompagner les communes dans leur transformation numérique en proposant des « solutions innovantes en matière de cybersécurité, de sobriété numérique et de développement de territoires connectés et durables ». La start-up à l'origine de ce boîtier de protection en fait partie.

Au moment où nous écrivons ces lignes, ce ne sont pas moins de 463 058 cyberattaques qui ont été bloquées par ce système. Une protection d'autant plus nécessaire que les données stockées sur les serveurs des collectivités locales sont souvent confidentielles et potentiellement dangereuses une fois mises à disposition des cyberpirates. Elles peuvent faire l'objet de ransomwares ou d'usurpation d'identité.

« On peut être attaqué et ne pas le savoir. On peut avoir une fuite d'état civil où il y a tous les actes de naissance et ignorer que ces données seront revendues sur le darknet », précise Séverine Reynaud, vice-présidente du département de la Loire, en charge du Numérique. Elle insiste sur le devoir de protection de ces données sensibles, dans le but de protéger les citoyens de la violation de leurs données personnelles.