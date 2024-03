Procès Magali Berdah : 28 condamnés dans une affaire de cyberharcèlement "sans précédent" en France

Pour Magali Berdah, il s'agit d'une décision historique. Et de fait, c'est sans aucun doute le plus grand procès pour cyberharcèlement qui ait eu lieu en France. Même si, avec seulement 28 accusés (et 28 condamnés), une infime partie des harceleurs a finalement eu affaire à la justice. Les avocats de l'agente ont en effet arrêté de compter les messages de menace ou d'insulte lorsque la barre des 100 000 a été atteinte.