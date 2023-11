Des réseaux sociaux au tribunal : le procès des cyberharceleurs de l'agente d'influenceurs, Magali Berdah, s'ouvre cette semaine

C'est un dossier d'ampleur qui commence à passer devant les tribunaux ce lundi 27 novembre. Car le cyberharcèlement contre Magali Berdah sera jugé lors de trois procès, conséquences de trois vagues d'interpellations différentes effectuées par le Pôle national de lutte contre la haine en ligne (PHLN).

Au total, 28 personnes seront jugées. Treize le seront ce lundi 27 et mardi 28 novembre, puis la semaine suivante, les lundi 4 et mardi 5 décembre. Un second procès aura lieu les 11 et 12 décembre, dédié à huit prévenus, quand un troisième sera organisé les 24, 29 et 30 janvier pour les sept personnes restantes.