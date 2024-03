Seulement 1 % des utilisateurs sont responsables de 88 % des pertes de données en entreprises, selon un rapport

Après les Hommes, le bien le plus précieux à protéger en entreprise est bel et bien les données. Pourtant, alors qu'elles investissent dans des solutions de prévention et de protection, 85 % d'entre elles déclarent avoir subi des pertes de données au cours de l'année 2023.



Un rapport, publié par Proofpoint, spécialiste en cybersécurité et de solutions de prévention de perte de données, indique que plus de 9 organisations sur 10 ont été confrontées à l'interruption des activités et à la perte de revenus (plus de 50 % des organisations touchées), ou bien à une atteinte à la réputation (40 %). Les conséquences sont fâcheuses pour ces entreprises, d'autant plus lorsque l'on apprend que seulement 1 % des utilisateurs sont responsables de 88 % des pertes de données.



Plus étonnant encore, les causes de ces pertes, imputées à l'Homme, relèvent davantage un négligence qu'une réelle volonté de nuire à la société, comme l'a déclaré Ryan Kalember, directeur de la stratégie chez Proofpoint.

« Les utilisateurs négligents, compromis et malveillants sont et continueront d'être responsables de la grande majorité des incidents, tandis que les outils de GenAI absorbent des tâches courantes et accèdent ainsi à des données confidentielles. » Les entreprises vont ainsi devoir tenir compte de cette nouvelle entité dans leurs actions de prévention contre la perte des données.