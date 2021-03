Journée mondiale de la sauvegarde des fichiers : et si on revoyait les fondamentaux ?

En tout cas, quelle qu'en la cause, il faut avoir conscience que personne, individu ou entreprise, n'est aujourd'hui totalement protégé d'une perte de données. En revanche, il existe des solutions on ne peut plus simples, auxquelles on ne pense parfois pas, pour se prémunir de tout incident. Et ainsi éviter les fâcheuses conséquences, afin d'assurer une continuité de service pour les professionnels ou de ne pas tout voir s'envoler pour les particuliers.