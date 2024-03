Amazon volera désormais au secours des victimes de catastrophes naturelles en Europe

On notera qu'outre le stockage et la distribution d'articles, Amazon utilise également sa technologie cloud via sa filiale Amazon Web Services (AWS), pour améliorer la réponse aux catastrophes. AWS fournit une assistance pour évaluer les dégâts, rétablir les connexions Internet et renforcer les capacités des centres d'appels lors de situations d'urgence. L'entreprise aide aussi les ONG à cartographier et évaluer les dégâts et à prendre des décisions plus rapidement sur les interventions prioritaires. Autant d'initiatives qui renforcent l'engagement de l'entreprise envers la sécurité des populations touchées par des catastrophes naturelles.