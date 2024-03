Fini les 30 jours pour se rétracter sur vos achats de produits électroniques sur Amazon, voici ce qu'on sait de la nouvelle politique de retour

Du côté de chez Amazon, on indique que les clients sont actuellement autorisés à « retourner la plupart des produits achetés auprès d’Amazon et de vendeurs Marketplace (soit directement, soit livrés par Amazon) dans les 30 jours suivant la réception des produits ». Et cela bien sûr à condition de renvoyer les produits dans leur intégrité et sans le moindre dommage.