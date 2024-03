Vous ne devinerez jamais toute la débauche de technologies qui se cache derrière la "Sphere" de Las Vegas

En plus donc de profiter d’un support de stockage flash de 4 Po (soit l’équivalent de 200 SSD de 20 To ou 4 millions de gigaoctets), la Sphere et son écran de 16 000 pixels par 16 000 pixels emploie des serveurs multimédias dédiés capables de coller bout à bout une quarantaine de flux 4K à 60 images secondes avec une profondeur de couleurs de 12 bits. Une prouesse technologique déjà délirante en soi, qui le devient encore plus quand on sait que tout cela est distribué à travers un réseau IP capable d'afficher tout ce contenu avec un lag de moins de 5 millisecondes.