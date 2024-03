YouTube veut transformer son application TV en plateforme de téléachat

Qui a dit que le téléachat était mort ? YouTube, la célèbre plateforme de streaming vient tout juste annoncer le déploiement d'une mise à jour de son application TV dans les prochaines semaines. Déjà en très belle progression outre-Atlantique, celle-ci se dotera de fonctionnalités inédites. L'interface se dotera d'un design tout frais et plus agréable, mais ce n'est pas la plus grosse nouveauté ! Il sera possible désormais de faire son shopping en passant directement par l'application. Bonne ou mauvaise idée ?