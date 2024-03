Le marché des applications mobiles rapporte bien moins que ce que vous pouvez croire

Seuls 17,2 % des applications analysées parviennent à générer plus de 1000 $ par mois et 3,5 % parviennent à atteindre 10 000 $ par mois. Parmi ces heureuses élues, le top 5 % des apps les plus rentables captent à elle seules plus de 200 fois le revenu du quartile le plus pauvre. Le revenu médian (qui divise également le nombre d’apps gagnant plus et gagnant moins) se trouve autour de 50 $ par mois au bout d’un an. Clairement pas de quoi quitter son boulot et se lancer corps et âme dans le développement d’une application à plein temps en somme.