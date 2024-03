Les tests ADN en ligne dans le collimateur de la CNIL qui met en garde les utilisateurs contre la collecte de leurs données personnelles

Les tests ADN en ligne permettent aux entreprises qui les proposent de récupérer de nombreuses informations sur les clients, comme leur origine ethnique ou leur état de santé. Ces données sont sensibles, car elles révèlent des aspects intimes de la personne, mais aussi de sa famille. En effet, les gènes sont partagés entre ascendants, descendants et proches parents, rappelle la CNIL.



Les entreprises collectent aussi d'autres données personnelles, comme l'identité, les coordonnées ou les habitudes de vie des clients, par le biais de questionnaires. «Toutes ces données, prises individuellement et combinées, révèlent de très nombreuses informations sur les personnes et ont beaucoup de valeur », avertit la CNIL. Elles peuvent de plus être exploitées à des fins commerciales, sans le consentement des personnes concernées.