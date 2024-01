23andMe : les hackers de la firme de tests ADN ciblaient les clients aux origines juives et chinoises

La firme californienne pourra-t-elle se sortir de la polémique entraînée par l'attaque subie l'an dernier ? Difficile à dire, au vu des problèmes qui se sont accumulés dans ce dossier, et qui font l'objet de plaintes. On avait ainsi appris la semaine dernière que 23andMe ne s'était pas aperçu du hack toujours en cours alors que les pirates s'étaient pourtant déjà signalés sur un forum de hackers. Et aujourd'hui, c'est une information plus grave encore qui est dévoilée.