Le petit jeu qu'Instagram a caché dans ses DM va vous rendre dingue

Si vous vous ennuyez ou souhaitez tuer le temps avec votre smartphone, et que le scrolling ne vous satisfait plus, vous allez pouvoir vous distraire sur Instagram. Le réseau social a effectivement caché un petit jeu dans son application.

Très simple, efficace et addictif, vous pouvez y jouer seul et pendant des heures, histoire de battre à chaque partie votre propre score. Avec de faux air de Pong ou Breakout pour les plus anciens, cet Easter Egg est pourtant bien caché, d'autant plus qu'Instagram, qui vient récemment d'améliorer sa messagerie privée en permettant aux utilisateurs de modifier leurs DM après envoi, n'a jamais communiqué dessus. Clubic vous explique où le dénicher et comment y jouer.