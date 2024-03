Tout comme Apple, Google augmente les charges pour les développeurs européens

Comme évoqué plus haut, Google justifie l'apparition de ces nouveaux types de frais par la richesse de l'écosystème Android et la qualité de l'expérience globale « gratuite », fournie aux utilisateurs ainsi qu'aux développeurs.

« Les honoraires de Play soutiennent notre investissement dans Android et Google Play et reflètent la valeur fournie par Android et Play, notamment en nous permettant de distribuer Android gratuitement et de fournir la suite d'outils et de services, en constante évolution, qui aide les développeurs à créer des entreprises prospères, tout en maintenant nos plateformes sûres et sécurisées pour des milliards d'utilisateurs dans le monde entier », explique Google.

Un argumentaire qui fait déjà grincer, notamment chez Epic Games. Tim Sweeney, patron du groupe, connu notamment pour la licence Fortnite, a ainsi fortement critiqué la décision de Google, et ce avant même que le détails de ces nouveaux frais ne soit rendu public.

« Google a annoncé ses plans de mise en conformité malveillante avec la loi européenne DMA... il semble que sa politique illégale anti-steering sera remplacée par une nouvelle taxe Google sur les transactions web », a-t-il déclaré.