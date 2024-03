Dans leur lutte contre le piratage, Netflix et les grands studios font tomber de nombreux domaines

Les studios et plateformes de streaming ciblent les sites proposant des films ou séries sans droits d'auteur via des recours surnommés « injonctions dynamiques ». Ceux-ci indiquent spécifiquement quels domaines doivent être bloqués. Depuis quelque temps, ils utilisent également des systèmes plus flexibles leur permettant d'ajouter de nouveaux domaines et des proxys dès qu'ils sont lancés, sans avoir à demander de nouvelles ordonnances par la suite.