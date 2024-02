Des lunettes de réalité augmentée et un Ryzen 8840HS au menu d'une nouvelle console portable en provenance de Chine

Côté superlatifs, Tecno Mobile n'y va pas avec le dos de la cuillère et évoque une expérience de jeu « immersif en 6D » du fait d'éléments comme le « suivi du regard » ou la « synchronisation sensorielle ». Là encore, difficile de savoir exactement ce que la marque entend par là.

Plus précises et plus directement compréhensibles, les caractéristiques techniques de la Pocket Go font intervenir une APU Ryzen 7 8840HS d'AMD, l'une des solutions les plus puissantes du moment. Elle est épaulée par 16 Go de LPDDR5 et par un SSD de 1 To. Nous n'avons pas d'information sur le format de SSD, mais il sera en PCIe Gen 4. Classique.