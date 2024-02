Will Smith parodie des vidéos générés par IA le montrant en train de manger des spaghettis

En effet, c'est sur son compte Instagram que l'acteur américain a publié cette vidéo comparative, permettant d'observer en haut la vidéo datant de l'an dernier, et en bas une vidéo décrite comme « l'IA aujourd'hui ».

On y retrouve le vrai Will Smith au travers de diverses séquences vidéo, dans lesquelles il dévore des spaghettis en reproduisant certains mouvements de la tête, pour parodier la vidéo de 2023. Dans les commentaires, beaucoup de confusion, certains s'interrogeant encore sur le fait de visualiser, ou non, le vrai Will Smith dans la vidéo.