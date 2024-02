Vous voulez participer à une simulation d'un an de vie sur Mars ? La NASA recherche des volontaires !

La première équipe participant à la simulation est déjà sur place, et restera encore environ six mois. L'objectif de la NASA avec les expérimentations de type CHAPEA est de pouvoir voir comment au quotidien les hommes vivront et travailleront sur Mars, notamment la façon dont ils maintiendront leur espace de vie ou feront pousser de la nourriture.

Une aventure exceptionnelle, qui sera même payée. Mais pour y participer, la NASA émet un certain nombre de conditions. Seront éligibles les citoyens américains titulaires d'un diplôme universitaire dans un domaine scientifique, parlant anglais couramment, et dont l'âge est compris entre 30 et 55 ans. Il faudra en plus pouvoir justifier d'au moins deux ans d'expérience professionnelle, et d'une centaine d'heures de vols sur un aéronef ou de deux ans de travail dans un programme doctoral scientifique. À noter qu'une troisième phase de ce programme, CHAPEA 3, sera plus tard organisée.