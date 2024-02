La drôle d’histoire du chatbot qui inventait des fausses promos

Dans la décision de justice publiée par les autorités canadiennes, la cour indique que la défense d’Air Canada est proprement « incroyable » et que l’entreprise est évidemment responsable de « toutes les informations publiées sur son site, qu’elles viennent d’une page web statique ou d’un chatbot. » La justice estime en effet qu’il n’était nulle part indiqué le besoin de croiser des informations obtenues sur une page du site via une autre page du même site, d’autant plus qu’il n’y avait aucun moyen de savoir laquelle des informations données était la plus crédible.