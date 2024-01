Insolite : Kayak crée un filtre spécial pour éviter les Boeing Max 9 et rassurer un peu plus les voyageurs

Téléchargée plus de 10 millions de fois, l'application KAYAK pour Android est une référence dans son domaine. Ergonomique, simple à prendre en main et entièrement traduite en français, elle présente de nombreuses fonctionnalités dont un puissant comparateur, un outil de prédiction des prix et un assistant d'exploration. Certains de ses utilisateurs sont cependant déçus de constater des irrégularités entre les prix affichés sur la plateforme et les sites de réservation.