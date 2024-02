OpenAI tente de déposer le terme "GPT", mais se fait débouter par l’Administration américaine

Cela ne coûtait rien d'essayer, et OpenAI se devait de le faire. Mais le refus était au bout du chemin. La US Patent and Trademark Office (USPTO) appose en effet un non définitif à la demande d'OpenAI de protéger l'appellation GPT, après avoir déjà répondu de la même manière à une tentative précédente, au mois d'octobre dernier.

Pour l'administration américaine, « l'enregistrement est refusé parce que la marque demandée décrit simplement un aspect, une fonction ou une caractéristique des produits et services du demandeur. » OpenAI ne pourra plus à l'avenir demander une réouverture de ce dossier.