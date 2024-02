SpaceX : et si les barges de récupération permettaient d'améliorer la couverture en mer de Starlink ?

En somme, SpaceX veut savoir si ses barges de récupération, quand elles sont envoyées en mer, pourraient participer à l'amélioration de la couverture de Starlink en milieu maritime. L'objectif serait ici de pouvoir évaluer le niveau de l'apport des barges à l'ensemble du réseau.

« Pendant la période d'essai, la station terrienne ne recevra et n'émettra que du trafic d'essai afin d'évaluer la capacité de ces stations terriennes à acheminer et à commuter le trafic du service fixe par satellite sur orbite non géostationnaire (SFS), et à assurer la liaison avec les réseaux locaux dans un environnement maritime » a, dans cette idée, précisé le même avocat.

Mais même si l'essai était concluant, la portée de cette innovation resterait tout de même limitée. Car pour rappel, SpaceX ne compte à ce jour que trois barges de récupération, qui opèrent à partir de la Floride.