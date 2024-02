Le spaceport America n'accueille toujours pas de lancements, un flop qui se chiffre en dizaines de millions de dollars

C'était le premier des « spatioports privés » du monde, pourtant construit grâce à d'importants investissements publics (plus de 220 millions de dollars) répartis entre l'état du Nouveau-Mexique et la région. Mais sur le Spaceport America qui compte en tout, y compris les contrats ponctuels, jusqu'à 811 emplois, il y a bien peu d'activité. En 2022, les six sociétés qui louent des espaces sur place, en incluant la plus importante, Virgin Galactic, ont généré 7,5 millions de dollars de revenus. Ce à quoi le Nouveau-Mexique ajoute à nouveau entre 5 et 10 millions chaque année, pour soutenir l'activité... En réalité, le fameux « boom » du tourisme spatial suborbital n'est pas venu, et la promesse semble s'éloigner d'année en année. Il y avait bien un espoir en 2023 avec les six campagnes de vol de l'avion-fusée VSS Unity, mais l'activité va décliner.