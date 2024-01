Le Tesla Cybertruck fait sensation en Chine en dépit des restrictions de circulation

Le marché automobile chinois, le plus grand au monde, a enregistré des ventes record de 30,09 millions d'unités vendues en 2023, mais seulement 1,7 % de ces ventes, soit environ 512 000 unités, étaient des pick-up. En Chine, ces derniers, classés comme des camions légers, sont soumis à des restrictions de circulation significatives par rapport aux voitures particulières. Ils doivent en effet circuler dans la voie la plus à droite sur les autoroutes et ne sont autorisés qu'à atteindre une vitesse maximale de 100 km/h. De plus, ils doivent être mis au rebut après 15 ans, et certaines villes chinoises limitent leur accès aux zones urbaines.

Dans ce contexte, le Tesla Cybertruck ne semble pas correspondre au marché. Pourtant, lors de sa tournée de présentation, il a créé une vague d'enthousiasme inattendue, avec parfois plus de deux heures d'attente avant de pouvoir s'en approcher.