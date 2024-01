La solution d'Elon Musk pour baisser le prix des Tesla ? Faire dormir les ouvriers à l'usine

Après avoir significativement baissé les prix de ses modèles déjà en circulation ces derniers mois, Tesla a annoncé il y a quelques semaines que la fabrication d'un nouveau véhicule électrique, plus abordable encore, était en projet. Baptisé Redwood, ce dernier ne devrait pas uniquement baser son prix plus intéressant sur des classiques comme des économies d'échelle ou une exigence de confort moins élevée, mais bien sur une exploitation renforcée des travailleurs du constructeur. On ne se refait pas.