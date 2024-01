Disney dévoile le tapis mouvant pour se déplacer dans la réalité virtuelle, et c'est bluffant !

C'est un casse-tête que diverses entreprises de tech ont tenté de régler depuis l'apparition de la réalité virtuelle : comment offrir une sensation d'immersion totale en permettant à l'utilisateur de se déplacer (autrement dit, de marcher) lorsqu'il est dans un univers en VR ? Jusqu'ici, toutes les solutions apportées étaient particulièrement bancales et maladroites au mieux. La connexion entre les mouvements du corps et un monde virtuel étaient ainsi difficiles à mettre en place, et visiblement, Disney semble être le vainqueur dans cette course à l'innovation grâce à son HoloTile.