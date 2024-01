Les réseaux sociaux, un "danger pour la santé publique" selon le maire de New-York

La question de l'impact des réseaux sociaux sur le public, et plus particulièrement, sur les plus jeunes, est un sujet de plus en plus présent dans le débat, en Europe comme aux États-Unis. Et dans ce pays, des initiatives locales commencent à naître pour combattre une influence considérée comme délétère, à l'image de la plainte lancée l'an dernier par des établissements scolaires de Seattle. Aujourd'hui, c'est le maitre de New-York qui se lance dans la bataille.