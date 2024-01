Des agents de La Poste en grève contre l’IA qui gère leur planning sans prendre en compte l’humain

Les forces vives évoquent un manque de pauses accordées et une fatigue qui se fait de plus en plus importante. Leur direction ne semble qui plus est pas très compréhensive, si l'on en croit les agents. « On nous dit que si on est fatigués, c'est parce qu'on n'est pas organisés », pestent-ils, certains ayant plus de 30 ans de vie dans l'entreprise.