En plein Open d'Australie, TopSpin annonce son grand retour, porté par 2K et une courte bande-annonce

C'était il y a (plus de) 20 ans, en 2003, la Xbox de Microsoft accueillait un tout nouveau jeu de tennis : TopSpin. Alors que Virtua Tennis faisait la joie des amateurs de la discipline, le jeu, développé alors par le studio français Power and Magic Development (PAM) se révélait d'un réalisme saisissant. À la fois beau, réaliste, et particulièrement agréable à jouer, TopSpin s'est aussitôt imposé comme l'un des meilleurs jeux de tennis « ever ».