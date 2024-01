C'est fou ! Fortnite est davantage joué sur consoles que Call of Duty, Roblox, FC 24 et GTA V... cumulés !

Pour cela, Fortnite a notamment pu compter sur le lancement d'une saison OG en fin d'année, qui a permis au jeu de rassembler les nouveaux joueurs et les anciens, et ainsi cumuler plus de 6 1, millions de joueurs en simultané début novembre. À cela s'ajoute un récent partenariat avec LEGO, sans oublier le lancement de Fortnite Festival et Rocket Racing.