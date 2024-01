Galaxy S24 : la veille de leurs sorties, les derniers secrets des mobiles stars de Samsung dévoilés

Si vous voulez en savoir plus sur le look de ces S24, enfin, encore plus que ce qu’on sait déjà, des vidéos d’unboxing ont été postés sur TikTok et X/Twitter. On peut y voir le S24 Ultra dans les 3 coloris qui devraient arriver en magasin, c’est-à-dire jaune, violet et gris. Ou plutôt jaune titane, violet titane et gris titane. Car, si le message n’était pas assez subtil, les S24, S24+ et S24 Ultra emploieront du titane comme sur les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max.