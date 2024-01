Ainsi, si l'on en croit les retours préalables, le S24 standard devrait proposer 8Go de RAM et 128 Go de stockage interne (avec potentiellement une version possédant 256 Go). Le S24+ aura quant à lui droit à 12Go de RAM, 2556 ou 512 Go de stockage. Enfin, le S24 Ultra aura quant à lui droit à 12 Go de RAM et 256, 512 et 1024 Go de stockage. Certains modèles devraient par ailleurs tirer partie de la nouvelle puce Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm. Le lancement officiel est dans quelques jours seulement, ce sera donc l'occasion de vérifier ces rapports officieux.